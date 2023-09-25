截至今年3月底止年度，中國市場主營業務收入按年倒退15.9%至110.93億元（不包含房地產、商場物業及其他業務收入），佔總收入的64%。於今年3月底，集團在中國總共擁有6,471間品牌專賣店（不包含格調、普麗尼和蘇寧門店1,706間）；期內，實現專賣店店舖數目淨增長503間。對於出口業務，集團的主要外銷來自美國市場。經歐睿國際在今年4月執行的調查，以銷售額計，集團在美國功能沙發生產商中排名第三，市佔率10.1%。

截至今年3月底止年度，北美市場主營銷售收入41.89億元，按年下跌26.1%。另外，為應對中美關係不穩，集團2018年在越南收購工廠，2020年投產，目前主要出口美國市場基地為越南工廠。2022年1月，集團佈局墨西哥工廠，降低出口經營風險，並且縮短配送距離降低海運風險。在歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入下跌15.5%至11.61億元。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距擴大，STC%K線續走低於%D線，宜候低5.45元以下吸納，反彈阻力6.4元，不跌穿5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

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