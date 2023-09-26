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專家觀點>金利豐證券

復星旅遊文化上半年扭虧為盈

內地今年中秋節連國慶有8日長假期，憧憬帶動本地遊和出境遊，旅遊相關概念股有望受惠。復星旅遊文化（1992）主要從事旅遊運營，包括Club Med及其他、三亞亞特蘭蒂斯、度假資產管理中心和复遊會等。隨著全球疫情限制解除，釋放旅遊需求，今年上半年集團全球業務實現全面復甦。今年上半年，集團收入88.99億元（人民幣，下同），按年增加38.7%，經調整EBITDA上升92.4%至23億元，並扭虧為盈，錄得純利4.72億元，而去年同期虧損1.97億元。

今年上半年，旅遊運營的營業額按年增加29%至94.88億元。期內，Club Med錄得營業額79.39億元，按年增加32.2%，並達到2019年同期的119.6%。相較2019年同期，Club Med在美洲和歐非中東的營業額分別增加64.6%及和12.7%。Club Med全球床位平均入住率達約62.4%，較2022年同期增加3.3個百分點，惟較2019年同期下跌2.7個百點；而平均每日床位價格為1,753.3元（按一致匯率計），與2022年和2019年同期相比增加10.6%和32.2%。

今年上半年，集團度假村營運的資本開支約為3.31億元，按年增加30.5%。集團計劃今年下半年新開設4家度假村，包括位於中國南京和太倉的2家地中海 • 白日方舟度假村、日本北海道的Kiroro Grand度假村及法國的 La Rosière尊享系列套房。集團預計2025年底，新開設17家度假村或空間，並2025年前連同新開業及翻新（部分被關閉過時度假村抵銷），屆時全年容量將較2022年增加20%或以上。

走勢上，8月4日升至9.44元（港元，下同）遇阻回落，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低%D線，惟MACD熊差距收窄，可考慮7.3元吸納，反彈阻力8.8元，不跌穿6.85元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份