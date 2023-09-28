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專家觀點>金利豐證券

海豐國際整固後有望再上

波羅的海乾散貨指數（BDI）突破1700點，創今年新高。海豐國際（1308）專注服務亞洲區市場，採用高頻率高密度的業務模式，網絡覆蓋內地、日本、韓國、台灣、香港、越南等的76個主要港口和城市。今年6月底，集團經營72條貿易航線，包括15條通過聯合服務經營的貿易航線，及24條通過集裝箱互換倉位安排經營的貿易航線。集團經營一支由100艘船舶組成的船隊，總運力達到159,505個標準箱，當中包括89艘自有船舶和11艘租賃船舶，平均船齡為8年。

集團早前公佈，以合共5,821.3萬美元，收購兩間持有7艘集裝箱及海運集裝箱的公司全部股及銷售貸款。透過是次收購，將使集團擴大其自有船隊，並可擁有自己的海運集裝箱開展其航運業務，有助精簡航運業務，減少對關連方的依賴，並提高其運營效率及資源利用率。此外，在新冠疫情後，船舶價格迅速下跌，為集團提供機會優化船隊結構。

今年上半年，集團的收入12.53億美元，按年下跌44.5%，主要由於期內集裝箱運量減少3.8%至1,550,075個標準箱，以及平均運費（不包括互換倉位費收入）減少46.1%至每標準箱667.5美元。期內，純利倒退73.4%至3.1億美元，整體毛利率由去年同期的53.3%減少26.8個百分點至26.5%。期內，集裝箱航運及延伸物流的營業額下跌45.2%至11.43億美元，佔總收入的91.2%。

集團派中期股息每股60港仙（相當於7.66美仙），現價計預測息率約10.6厘。走勢上，8月16日呈「大陰燭」失守各主要平均線，MACD熊差距擴大，惟STC%K線回升至接近%D線，可考慮13元吸納，反彈阻力15元，不跌穿11.9元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份