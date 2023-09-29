平安保險（2318）擁有綜合金融服務平台，今年上半年純利698.4億元（人民幣，下同），按年輕微倒退1%，而股東應佔的營運利潤819.6億元，按年下跌5%，收入增加7.9%至5,461.3億元。年化營運ROE達18.2%。集團派中期股息0.93元，按年增加1.1%；現價計，預測股息率5.9厘。
今年上半年，壽險及健康險業務方面的新業務價值（Value Of New Business），259.6億元，按年增加32.6%；可比口徑下，新業務價值按年增長45%。代理人渠道產能大幅提升，人均新業務價值按年增長94.3%；銀保渠道實現新業務價值28.3億元，按年大幅提升174.7%。壽險及健康險業務的內含價值9,246億元，按年增加5.7%；內含價值營運回報率14.4%，按年增加1.2個百分點。
今年上半年，平安產險保險服務收入1,559億元，按年上升7.8%；整體承保綜合成本率保持在98%。期內，保險資金投資組合實現年化綜合投資收益率4.1%，按年上升0.7個百分點；年化淨投資收益率3.5%，按年下降0.4個百分點。至於平安銀行，實現淨利潤按年增加14.9%至253.9億元；今年6月底，不良貸款率1.03%，較年初下降0.02個百分點，撥備覆蓋率較年初上升1.23個百分點至291.51%。
走勢上，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，惟STC%K線升穿%D線，可考慮44元（港元，下同）以下分階段吸納，反彈阻力50元，不跌穿42.3元續持有。
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