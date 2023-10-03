嘉里物流重上20天線

集團的國際貨運（International Freight Forward）專注在跨太平洋貿易航線，今年上半年國際貨運收入按年下跌58.5%至159.47億元，佔總收入的63%，分部溢利下降81.7%至6.21億元。隨著環球物流市場逐步復常，連同利用與順豐控股的協同效應開發更多精品航線，例如以阿布扎比作為中東地區的貨物轉運樞紐，將貨物運往歐洲、非洲及其他國家，以及開闢中美新貨運航線。

今年上半年，綜合物流（Integrated Logistics）業務穩定，分部收入按年下跌3.5%至63.28億元，分部溢利微增0.2%至7.19億元。至於電子商貿及快遞（E-Commerce and Express），分部虧損擴大28.4%至5.05億元，惟預計電子商貿及快遞業務的主要溢利來源Kerry Express Thailand業務將於2024年第四季回穩；因此憧憬分部虧損逐步收窄。集團早前以代價2.43億元，出售旗下歐亞快遞服務若干公司股權和貸款予順豐控股有限公司，有助資源將更集中在綜合物流和國際貨運業務。

嘉里物流昨日逆市升2.8%，走勢上重上20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮6.8元以下吸納，反彈阻力8.7元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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