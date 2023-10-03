嘉里物流重上20天線

嘉里物流（0636）為順豐控股（深：002352）的國際業務分支，雙方在不同領域交叉銷售帶來協同效應。今年上半年，環球經濟復甦緩慢、通脹持續高企、地緣政治加劇不穩等不明朗因素，導致集團上半年收入253.15億元，按年下跌47.3%，核心經營溢利下跌84%至5.68億元，純利倒退84.5%至3.68億元。集團表示，今年第一季度尤其艱鉅，惟集團整體表現已走出谷底，即使上半年核心純利按年下跌85%，但第二季表現按季增長超過30%。今年6月底，集團擁有7,000萬平方呎佔地和設施，超過6,900架自置營運車輛。
集團的國際貨運（International Freight Forward）專注在跨太平洋貿易航線，今年上半年國際貨運收入按年下跌58.5%至159.47億元，佔總收入的63%，分部溢利下降81.7%至6.21億元。隨著環球物流市場逐步復常，連同利用與順豐控股的協同效應開發更多精品航線，例如以阿布扎比作為中東地區的貨物轉運樞紐，將貨物運往歐洲、非洲及其他國家，以及開闢中美新貨運航線。
今年上半年，綜合物流（Integrated Logistics）業務穩定，分部收入按年下跌3.5%至63.28億元，分部溢利微增0.2%至7.19億元。至於電子商貿及快遞（E-Commerce and Express），分部虧損擴大28.4%至5.05億元，惟預計電子商貿及快遞業務的主要溢利來源Kerry Express Thailand業務將於2024年第四季回穩；因此憧憬分部虧損逐步收窄。集團早前以代價2.43億元，出售旗下歐亞快遞服務若干公司股權和貸款予順豐控股有限公司，有助資源將更集中在綜合物流和國際貨運業務。
嘉里物流昨日逆市升2.8%，走勢上重上20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮6.8元以下吸納，反彈阻力8.7元，不跌穿6.3元續持有。
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