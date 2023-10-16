中海油續有新項目投產

今年上半年，油氣淨產量3.32億桶油當量，按年上升8.9%，日淨產量再創歷史新高；其中，中國淨產量增加6.6%至2.31億桶油當量，而海外淨產量上升14.4%至1.01億桶油當量，主要得益於圭亞那Liza二期和巴西Buzios油田的產量貢獻。不過，期內，油氣銷售收入下跌14.1%至15.17億元。集團維持今年全年目標不變，全年淨產量將達到6.5億至6.6億桶油當量，資本開支預算為1,000億至1,100億元。

今年上半年，集團的桶油作業費量7.16 美元，按年減少8%。期內，平均實現油價為每桶73.57美元，按年下跌29%；平均實現氣價基本持平，為每千立方英尺8.12美元。集團目前在產油氣田超過120個，今年上半年約70%的淨產量來自內地，餘下30%來自海外，海外資產遍及印尼、澳洲、尼日利亞和伊拉克等。集團計劃在年內投產的新項目中，巴西 Buzios5項目已按期投產，而上月底公佈陸豐12-3油田開發項目投產，預計該油田在2024年將實現日產原油29,500桶的高峰產量。

集團派中期股息每股0.59港元（港元，下同），按年減少15.7%，惟預期全年股息比率不低於40%；現價計，預測股息率約9.1厘。走勢上，目前企穩各主要平均線之上，MACD熊差距收窄，STC%K線續走高於%D線，可考慮12.9元吸納，反彈阻力14.3元，不跌穿12元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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