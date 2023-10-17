moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

潤燃整固後有望再上

踏入第四季，隨著天氣轉涼，天然氣需求有望回升。另外，據上海石油天然氣交易中心指，中國液化天然氣（LNG）出廠價格全國指數亦由8月低位反彈。華潤燃氣（1193）主要在內地從事下游城市燃氣分銷業務，擁有較多大型城市燃氣項目，當中多數項目分佈於京津冀區域、長三角區域、成渝雙城經濟區、粵港澳大灣區等，相對擁有穩定的用戶市場開發空間。今年上半年，集團層面註冊城市燃氣項目數為275個，而且期內實現重慶燃氣集團併表，7月完成廈門項目2%股權增持並實現併表，進一步鞏固城市燃氣的優勢。

今年上半年，華潤燃氣的營業額483.7億元，按年上升0.6%，純利增加16.4%至35.5億元。整體毛利率由2022年上半年的18.4%，下跌0.2個百分點至18.2%，主要是由於毛利率相對較高的接駁收入佔比，由去年同期的11.5%下降至8.8%。期內，燃氣總銷量198.42億立方米，按年上升6.9%；其中，工業銷氣量增加4.9%至93.1億立方米，佔集團銷氣量的46.9%，商業銷氣量增加6.9%至46.4億立方米，居民銷氣量上升12%至53.8億立方米，分別佔集團銷氣量的23.4%和27.1%。

今年上半年，集團新開發工商業用戶22,735戶，新開發居民用戶1,341,941戶，其中新房接駁用戶1,129,914戶，舊房接駁用戶194,991戶，農村煤改氣用戶17,036戶。集團在中國運營的城市燃氣項目平均氣化率，由2022年同期的56.1%上升至 58.4%。至於綜合能源業務發展，今年上半年新簽42個項目，預計總投資額約4.6億元，累計項目數量達到244個。

現價計，預測股息率約5.3厘。走勢上，近日先後重上10天、20天和50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低22.5元以下吸納，反彈阻力27.35元，不跌穿20.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份