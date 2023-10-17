今年上半年，華潤燃氣的營業額483.7億元，按年上升0.6%，純利增加16.4%至35.5億元。整體毛利率由2022年上半年的18.4%，下跌0.2個百分點至18.2%，主要是由於毛利率相對較高的接駁收入佔比，由去年同期的11.5%下降至8.8%。期內，燃氣總銷量198.42億立方米，按年上升6.9%；其中，工業銷氣量增加4.9%至93.1億立方米，佔集團銷氣量的46.9%，商業銷氣量增加6.9%至46.4億立方米，居民銷氣量上升12%至53.8億立方米，分別佔集團銷氣量的23.4%和27.1%。

今年上半年，集團新開發工商業用戶22,735戶，新開發居民用戶1,341,941戶，其中新房接駁用戶1,129,914戶，舊房接駁用戶194,991戶，農村煤改氣用戶17,036戶。集團在中國運營的城市燃氣項目平均氣化率，由2022年同期的56.1%上升至 58.4%。至於綜合能源業務發展，今年上半年新簽42個項目，預計總投資額約4.6億元，累計項目數量達到244個。

現價計，預測股息率約5.3厘。走勢上，近日先後重上10天、20天和50天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低22.5元以下吸納，反彈阻力27.35元，不跌穿20.4元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份