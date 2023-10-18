長江基建重上20天線

今年上半年，集團純利42.39億元，按年下跌4%，期內跌幅主要由於外幣兌港元表現走弱，以及財務成本上升；以業務所在地貨幣計算，業績則增長4%。期內，來自英國業務的溢利貢獻15.92億元，按年下跌5%，主要受 UK Power Networks規管重設、英鎊兌港元匯率疲弱，以及通脹高企導致財務費用上升等負面因素影響；以當地貨幣計算，溢利貢獻則與去年同期相若。集團旗下受規管業務的收益和資產基礎與通脹掛鈎，能抵禦現今高通脹環境帶來的負面影響，即是上升的成本可於其後年份收回，因此只是入帳時間不同。

至於澳洲基建業務，由於Australian Gas Networks AGN) 和Multinet Gas受到規管重設影響、United Energy 於去年同期出售業務錄得一次性收益，以及澳元兌港元匯率疲弱，溢利貢獻按年下跌18%至8.26億元；以當地貨幣計算，溢利貢按年下跌13%。另外，集團持有逾3成股權的電能實業（6），今年上半年的溢利貢獻10.66億元，按年上升3%；以業務所在地貨幣計算，集團將錄得溢利貢獻增加7%。

走勢上，昨日重上20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮37元以下吸納，反彈阻力41元，不跌穿35.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/