集團預期截至今年9月底止首三季度，歸屬股東的淨利潤220.59億元，相比2022年同期重述後數據元減少約77.4%；扣除非經常性損益的淨利潤約219.73億元，按年減少77.3%。集團預期首三季息稅前利潤（EBIT）332億元，按年減少76.9%。集團表示，今年以來，集裝箱航運業面臨運輸需求走弱、運力供給上升等，市場運價水平較去年顯著下降。今年首三季度，中國出口集裝箱運價綜合指數（CCFI）均值按年下降69.5%。在上年同期業績基數較高的情況下，期內集裝箱航運業務收入按年下降，導致業績按年減少。

今年上半年，集團營業額918.4億元，按年減少56.4%，純利下降74.5%至165.6億元。期內，集裝箱航運業務的收入下跌57.4%至882.4億元，佔總收入的96.1%。期內，集團集裝箱航運業務的貨運量為1,139.5萬標準箱，按年下降8.6%；國際航線單箱收入每標準箱為1,159.22美元，較2022年上半年的2,895.81美元，按年下跌1,736.59美元。今年6月底，未償還借款總額428.8億元，扣減現金及現金等價物1,982.26億元，為淨現金1,553.46億元。

中遠海控中期息每股派0.51元，派息率為50%；現價計，預測股息率11.5厘。走勢上，昨日失守10天和100天線，STC%K線跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低7.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力8.34元，不跌穿7.1元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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