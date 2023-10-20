moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

保誠上半年扭虧為盈

保誠（2378）在亞洲和非洲24個市場提供人壽和健康保險，以及資產管理產品。截至今年6月底止中期，集團成功扭虧為盈，錄得純利9.44億美元，去年同期虧損 15.05億美元。經調整經營溢利14.62億美元，按實質匯率計算升4%，按固定匯率計算升6%。今年上半年，集團的新業務利潤，按實質匯率計算升36%至14.89億美元，按固定匯率計算升39%；17個壽險市場錄得增長，其中16個壽險市場錄得雙位數增長。若撇除利率及其他經濟變動的影響，新業務利潤按固定匯率計算增加52%。

今年上半年，年度保費等值銷售額30.27億美元，按實質匯率計算升37%，按固定匯率計算升42%，集團預計銷售趨勢延續至第三季度。本港今年上半年的年度保費等值銷售額增加3.5倍至10.27億美元，分銷渠道全面均錄得增長；新業務利潤增加2.1倍至6.7億美元，惟新業務利潤率下跌28個百分點至65%。本港政府目前積極釐訂新資本投資者入境計劃，預期將擴大投資範圍，憧憬對推動在港投保需求。

至於內地業務，集團與國有企業集團中信各持一半股權的合營企業--中信保誠人壽，今年上半年的年度保費等值銷售額減少17%至3.94億美元，主要是由於透過銀行保險渠道完成的銷售額下降，而新業務利潤按年下降16%至1.71億美元。

集團第一次中期股息每股6.26美分，按年增加9%；2023年和2024年的指引預期每年增幅將介乎7%至9%。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低78元以下吸納，反彈阻力92元，不跌穿72元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/