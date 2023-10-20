今年上半年，年度保費等值銷售額30.27億美元，按實質匯率計算升37%，按固定匯率計算升42%，集團預計銷售趨勢延續至第三季度。本港今年上半年的年度保費等值銷售額增加3.5倍至10.27億美元，分銷渠道全面均錄得增長；新業務利潤增加2.1倍至6.7億美元，惟新業務利潤率下跌28個百分點至65%。本港政府目前積極釐訂新資本投資者入境計劃，預期將擴大投資範圍，憧憬對推動在港投保需求。

至於內地業務，集團與國有企業集團中信各持一半股權的合營企業--中信保誠人壽，今年上半年的年度保費等值銷售額減少17%至3.94億美元，主要是由於透過銀行保險渠道完成的銷售額下降，而新業務利潤按年下降16%至1.71億美元。

集團第一次中期股息每股6.26美分，按年增加9%；2023年和2024年的指引預期每年增幅將介乎7%至9%。走勢上，目前失守各主要平均線，STC%K線續走低於%D線，MACD牛差距收窄，宜候低78元以下吸納，反彈阻力92元，不跌穿72元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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