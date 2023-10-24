中國電力加快轉型至新能源

截至今年6月底止中期，集團收入213.17億元（人民幣，下同），按年上升5%，純利增加1.14倍至16.8億元。今年上半年，火電業務扭虧為盈，錄得經營利潤5.62億元，而去年同期為虧損10.96億元。期內，內地煤炭產能持續釋放，產量穩定增長，令集團的煤電業務的平均單位燃料成本為每兆瓦時297.87元，按年下跌10.2%。期內。集團的總燃料成本減少17.3%至17.7億元。

於今年6月底，集團發電廠的合併裝機容量為32,941.2兆瓦，按年增加 801.2兆瓦；其中，清潔能源包括水電、風電、光伏發電、氣電和環保發電的合併裝機容量合共為21,861.2兆瓦，佔集團合併裝機容量66.36%，按年上升15.6個百分點。另外，集團不斷擴張儲能業務，上半年儲能收入按年增加逾16倍至16.26億元。集團上月底公佈，持有47.43%股權的非全資擁有附屬公司新源智儲作為供應商，與客戶訂立兩份單獨儲能系統集成合同，代價為4.6億元。

走勢上，目前失守各主要平均線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線回升至接近%D線，宜候低2.7元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3元，不跌穿2.6元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份