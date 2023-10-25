聯想集團力拓AI惹憧憬

聯想集團計劃未來三年，在AI範疇投入10億美元。集團與其他企業將有多項戰略合作，包括與英偉達（NVIDIA，美：NVDA）擴展合作夥伴關係，推出混合AI解決方案，協助企業快速採用生成式AI，並與AMD（美：AMD）宣布戰略合作，涉及AI終端、基礎設施及解決方案。另外，有內地媒體報導，聯想集團在Tech World大會上展示AI PC，並最快將於明年9月後才會上市；同時，展示了企業級「人工智能雙胞胎（AI Twin）」及大模型壓縮技術等。

2023/2024年財年第一季度，集團的收入129億美元，按年下跌24%，純利倒退66%至1.77億美元。整體毛利率上升0.5個百分點至17.5%，創下公司有史以來首季的新紀錄。智能設備業務收入按年下跌28%至102.61億美元，佔總收入的79.5%；而非個人電腦銷售佔智能設備業務集團收入的 21%。基礎設施方案業務（ISG）的收入下跌8%至19.14億美元。至於方案服務（SSG），首季度收入上升18%至17.13億美元，經營溢利增加10%至3.61億美元，經營溢利率保持在 21%，高於其他業務。

今年6月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為44.23 億美元，貸款合計39.69億美元，淨現金結餘為4.54億美元，較去年同期高15%，連續第七季錄得淨現金結餘；現金周轉期改善24天。走勢上，昨日裂口高開，呈「大陽燭」重上10天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低8.2元以下吸納，反彈阻力9.45元，不跌穿7.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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