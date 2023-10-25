moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

聯想集團力拓AI惹憧憬

聯想集團（0992）主要收入來自智能設備業務（IDG），包括個人電腦（PC）、平板電腦、智能手機和其他智能設備業務。據市場調查機構IDC最新數據顯示，今年第三季度全球個人電腦出貨量為6,820萬台，按年下跌7.6%，惟較今年第二季度增加11%，反映下跌趨勢有所放緩。聯想集團的出貨量為1,600萬台，繼續位列首位，市場份額為23.5%。隨著個人電腦庫存消化逐步完成，加上人工智能（AI）伺服器長綫需求增長，集團業務前景仍然正面。

聯想集團計劃未來三年，在AI範疇投入10億美元。集團與其他企業將有多項戰略合作，包括與英偉達（NVIDIA，美：NVDA）擴展合作夥伴關係，推出混合AI解決方案，協助企業快速採用生成式AI，並與AMD（美：AMD）宣布戰略合作，涉及AI終端、基礎設施及解決方案。另外，有內地媒體報導，聯想集團在Tech World大會上展示AI PC，並最快將於明年9月後才會上市；同時，展示了企業級「人工智能雙胞胎（AI Twin）」及大模型壓縮技術等。

2023/2024年財年第一季度，集團的收入129億美元，按年下跌24%，純利倒退66%至1.77億美元。整體毛利率上升0.5個百分點至17.5%，創下公司有史以來首季的新紀錄。智能設備業務收入按年下跌28%至102.61億美元，佔總收入的79.5%；而非個人電腦銷售佔智能設備業務集團收入的 21%。基礎設施方案業務（ISG）的收入下跌8%至19.14億美元。至於方案服務（SSG），首季度收入上升18%至17.13億美元，經營溢利增加10%至3.61億美元，經營溢利率保持在 21%，高於其他業務。

今年6月底，銀行存款、現金及現金等價物合共為44.23 億美元，貸款合計39.69億美元，淨現金結餘為4.54億美元，較去年同期高15%，連續第七季錄得淨現金結餘；現金周轉期改善24天。走勢上，昨日裂口高開，呈「大陽燭」重上10天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，宜候低8.2元以下吸納，反彈阻力9.45元，不跌穿7.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/