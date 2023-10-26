中移動ARPU持續上升

今年首三季度，中移動的營運收入7,756億元，按年增加7.2%，其中通信服務收入增加7.2%至6,646億元，銷售產品收入上升7.4%至1,110億元。期內，EBITDA增加6.7%至2,685億元，EBITDA佔通信服務收入比為40.4%；純利上升7.1%至1,055億元，股東應佔利潤率按年持平，為13.6%。集團加快「網+雲+DICT」的拓展，進一步發揮雲網資源的優勢。首三季度，集團DICT業務收入為866億元，按年上升26.4%。

集團的經營現金流充裕，今年上半年經營業務現金流入淨額2.38億元，期末手持現金1.77億元。集團早前已經表明，全年派息比率由去年的67%，將提升至今年的70%以上。現價計，預測息率約7.8厘，具有一定吸引力。走勢上，9月21日高見68.95元（港元，下同）遇阻回落，期後失守多條主要平均線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線升穿%D線，宜候低61元以下吸納，反彈阻力68.95元，不跌穿58元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份