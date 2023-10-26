中移動ARPU持續上升

中移動（0941）在內地電訊市場具領導地位，擁有龐大的客戶群。截至今年9月底，集團移動客戶數為9.9億戶，年內累計增加1,502.5萬戶；其中，5G套餐客戶數為7.5億戶，5G滲透率達75.8%；而對比其他兩大電訊商，今年9月底，中電信（0728）5G套餐用戶3.08億戶，而聯通（0762）則不足3億戶。今年首三季度，中移動的流量業務保持穩定增長，手機上網流量按年增加16.2%，平均每月每戶手機上網流量（DOU）達到15.6GB；集團移動業務的每月每戶平均收入（ARPU）為51.2元（人民幣，下同），按年增加1%。
今年首三季度，中移動的營運收入7,756億元，按年增加7.2%，其中通信服務收入增加7.2%至6,646億元，銷售產品收入上升7.4%至1,110億元。期內，EBITDA增加6.7%至2,685億元，EBITDA佔通信服務收入比為40.4%；純利上升7.1%至1,055億元，股東應佔利潤率按年持平，為13.6%。集團加快「網+雲+DICT」的拓展，進一步發揮雲網資源的優勢。首三季度，集團DICT業務收入為866億元，按年上升26.4%。
集團的經營現金流充裕，今年上半年經營業務現金流入淨額2.38億元，期末手持現金1.77億元。集團早前已經表明，全年派息比率由去年的67%，將提升至今年的70%以上。現價計，預測息率約7.8厘，具有一定吸引力。走勢上，9月21日高見68.95元（港元，下同）遇阻回落，期後失守多條主要平均線，MACD熊差距擴闊，惟STC%K線升穿%D線，宜候低61元以下吸納，反彈阻力68.95元，不跌穿58元續持有。
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