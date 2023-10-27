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專家觀點>金利豐證券

友邦重上10天線

友邦（1299）的業務集中在亞太區市場，重心地區為內地和香港，在疫情間受到防疫措施影響，拖累集團在期內的險產品銷售。不過隨著復常，本港和內地通關，集團今年上半年的業務表現見復甦。截至今年6月底止中期，集團的新業務價值20.29億美元，按固定匯率基準增加37%，按實質滙率上升32%；期內，所有報告分部及所有分銷渠道均錄得新業務價值增長。按固定匯率計，新業務價值利潤率按年下跌4.5個百分點至50.8%，年化新保費按年增加49%，至39.84億美元。

內地訪港旅客增加，連同本地客戶群雙位數字的增長，今年上半年本港的新業務價值增加1.1倍至6.81億美元，年化新保費增加163%至11.65億美元，而新業務價值利潤率則下降12.4個百分點至56.9%。代理隊伍繼續為本港新業務帶來最大貢獻，活躍代理人數的雙位數字增加，以及生產力的顯著提升，而生產力現已高於2019年的疫前水平。集團近年積極拓展內地市場，繼續將業務擴展至新省份，於今年5月在河南鄭州開設分公司。友邦保險中國業務在今年上半年錄得14%的新業務價值增長，惟新業務價值利潤率降17.2個百分點至50.3%。

今年上半年，友邦的內涵價值營運溢利按年增加12%至44.23億美元，內涵價值營運回報為13.3%，高於2022年全年的9.4%。期內，稅後營運溢利增加2%至32.72億美元。今年上半年，透過股息及股份回購返還共36億美元後，內涵價值權益為706億美元，未計入股息及股份回購前，在今年上半年上升6%。集團中期息派每股42.29港仙，按年增加5%。

走勢上，上週五重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，可考慮67元以下分階段吸納，反彈阻力76.5元，不跌穿61.2元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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