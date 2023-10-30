moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

金蝶10天線失而復得

金蝶（0268）為內地第一的企業管理雲SaaS（Software as a service ）公司，今年上半年集團的收入25.66億元（人民幣，下同），按年增加16.8%，其中來自雲服務收入按年增加21.5%至20.39億元，企業資源管理計劃業務（ERP business）及其他的收入為5.27億元，按年上升1.6%。期內，虧損收窄20.5%至2.84億元，主要由於集團長期發展雲訂閱模式，經營質量提升所致；整體毛利率由去年同期的60.6%，提升1.3 個百分點至 61.9%。

集團持續推進雲訂閱服務模式轉型，透過「一箭多星」產品滿足不同類型企業市場需求。截至今年9月30日，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）26.7億元，按年上升40%。今年9月底，「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」作為面向高端市場的主要產品，而主攻中型企業市場「金蝶雲·星空」、小微產品「金蝶雲·星辰」和「金蝶精斗雲」的實現淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）分別為105%、95%、 90%和86%。期內，集團簽的中國中化、五礦國際和東風汽車等知名企業。

今年上半年，集團的研究及開發成本總額增加4.3%至8.29億元，惟佔總收入的比重下降至29%；研發資本化率由2022年同期的31.3%增長至32.7%。期內，集團的經營活動產生的淨現金流出1.69億元。今年6月底，現金及銀行存款總額38.01億元，借款7.08億元。走勢上，週一10天線失而復得，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮10元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力13元，不跌穿8.84元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

http://youtube.com/c/dickiewong

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/