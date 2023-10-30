金蝶10天線失而復得

集團持續推進雲訂閱服務模式轉型，透過「一箭多星」產品滿足不同類型企業市場需求。截至今年9月30日，金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）26.7億元，按年上升40%。今年9月底，「金蝶雲·蒼穹」和「金蝶雲·星瀚」作為面向高端市場的主要產品，而主攻中型企業市場「金蝶雲·星空」、小微產品「金蝶雲·星辰」和「金蝶精斗雲」的實現淨金額續費率（Net Dollar Retention，NDR）分別為105%、95%、 90%和86%。期內，集團簽的中國中化、五礦國際和東風汽車等知名企業。

今年上半年，集團的研究及開發成本總額增加4.3%至8.29億元，惟佔總收入的比重下降至29%；研發資本化率由2022年同期的31.3%增長至32.7%。期內，集團的經營活動產生的淨現金流出1.69億元。今年6月底，現金及銀行存款總額38.01億元，借款7.08億元。走勢上，週一10天線失而復得，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮10元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力13元，不跌穿8.84元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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