中電信股息率具有吸引力

今年首三季度，集團的移動通信服務收入1,519.2億元，按年增加2.4%，移動用戶淨增加1,463萬戶，截至9月底移動用戶總數達到4.06億戶，5G套餐用戶淨增3,965萬戶，達到3.08億戶，滲透率達到75.8%。移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.6元，按年增長加0.2%，惟按季跌1.3%。集團持續優化5G網絡覆蓋，圍繞個人數位化應用需求，加快推進5G應用AI智慧化升級。

2023年首三季度，公司固網及智慧家庭服務收入929.1億元，按年增加3.9%，有綫寬帶用戶達到1.89億戶，寬帶綜合ARPU為47.8元。期內，產業數字化業務收入997.4億元，按年上升16.5%，成為集團的長引擎。集團聚焦客戶需求和應用場景，積極佈局戰略性新興產業，提升天翼雲的市場競爭力。

集團派中期息每股0.1432元，相當於派息比率為65%；現價計，預測股息率為7.6厘。另外，集團A股昨日收市5.33元，對H股溢價73%，H股具有一定吸引力。走勢上，10月25日呈「大陰燭」跌穿250天線，STC%K線續走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低3.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.1元，不跌穿3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份