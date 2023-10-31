moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

中電信股息率具有吸引力

內地電訊行業受宏觀的經濟環境影響較細，三大電訊商先後公佈今年第三季業績。中電信 （0728）今年首三季收入3,842.5億元（人民幣，下同），按年增加6.4%，純利上升10.4%至271億元，EBITDA增加5.2%至1,056.5億元，EBITDA 率為30.2%。單計第三季度，集團的收入1,224.2億元，按年增加4.1%，純利上升11.1%至69.5億元。

今年首三季度，集團的移動通信服務收入1,519.2億元，按年增加2.4%，移動用戶淨增加1,463萬戶，截至9月底移動用戶總數達到4.06億戶，5G套餐用戶淨增3,965萬戶，達到3.08億戶，滲透率達到75.8%。移動用戶平均每月每戶收入（ARPU）為45.6元，按年增長加0.2%，惟按季跌1.3%。集團持續優化5G網絡覆蓋，圍繞個人數位化應用需求，加快推進5G應用AI智慧化升級。

2023年首三季度，公司固網及智慧家庭服務收入929.1億元，按年增加3.9%，有綫寬帶用戶達到1.89億戶，寬帶綜合ARPU為47.8元。期內，產業數字化業務收入997.4億元，按年上升16.5%，成為集團的長引擎。集團聚焦客戶需求和應用場景，積極佈局戰略性新興產業，提升天翼雲的市場競爭力。

集團派中期息每股0.1432元，相當於派息比率為65%；現價計，預測股息率為7.6厘。另外，集團A股昨日收市5.33元，對H股溢價73%，H股具有一定吸引力。走勢上，10月25日呈「大陰燭」跌穿250天線，STC%K線續走低於%D線，惟MACD熊差距收窄，宜候低3.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.1元，不跌穿3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份