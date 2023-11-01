太平洋航運整固後有望再上

今年第四季，集團核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有70%及86%按日均租金11,250美元（淨值）和13,240美元（淨值）獲訂約。2023年上半年的小靈便型及超靈便型乾散貨船的日均損益平衡水平，分別為9,600美元及11,190美元。2024年全年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，目前分別已有22%及25%按日均租金8,590美元和13,720美元獲訂約，超靈便型乾散貨船訂約租金並未包括任何硫淨化器的效益。

今年上半年，集團的收入11.48億美元，按年下跌33.4%，純利按年倒退81.7%至8,534萬美元。整體毛利率由2022年上半年的28.4%，大幅倒退至今年上半年的7%。由於季 節性的供需和貿易流的變化，以及全球糧食和能源的安全問題，預計煤炭和穀物將繼續支持今年餘下時間的乾散貨需求。走勢上，近日窄幅整固，MACD維持牛差距，惟STC%K線跌穿%D線，可考慮2.1元以下吸納，反彈阻力2.5元，不跌穿1.98元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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