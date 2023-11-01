太平洋航運整固後有望再上

太平洋航運（2343）連同目前協定的所有買賣，核心船隊由135艘小靈便型乾散貨船和超靈便型乾散貨船組成，連同營運業務的租賃貨船，目前合共營運約280艘貨船。今年第三季度，集團核心業務的小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，分別為10,200 美元（淨值）和11,540美元（淨值），按年分別減少57%和57%。今年第三季度的小靈便型和超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均收入，較現貨市場指數分別高出2,540美元和2,010美元。
今年第四季，集團核心小靈便型及超靈便型乾散貨船已承擔日數中，目前分別已有70%及86%按日均租金11,250美元（淨值）和13,240美元（淨值）獲訂約。2023年上半年的小靈便型及超靈便型乾散貨船的日均損益平衡水平，分別為9,600美元及11,190美元。2024年全年的核心小靈便型及超靈便型乾散貨船日數中，目前分別已有22%及25%按日均租金8,590美元和13,720美元獲訂約，超靈便型乾散貨船訂約租金並未包括任何硫淨化器的效益。
今年上半年，集團的收入11.48億美元，按年下跌33.4%，純利按年倒退81.7%至8,534萬美元。整體毛利率由2022年上半年的28.4%，大幅倒退至今年上半年的7%。由於季 節性的供需和貿易流的變化，以及全球糧食和能源的安全問題，預計煤炭和穀物將繼續支持今年餘下時間的乾散貨需求。走勢上，近日窄幅整固，MACD維持牛差距，惟STC%K線跌穿%D線，可考慮2.1元以下吸納，反彈阻力2.5元，不跌穿1.98元續持有。
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