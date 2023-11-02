北控水務重上10天線

今年上半年，集團的收入137.3億元，按年增加29%，純利上升1.2倍至11.6億元，主要由於BOT水務項目建造服務的營業收入貢獻增加，以及自去年下半年起將北控城市資源綜合入帳所致。期內，污水及再生水處理及建造服務的收入按年增加5.6%至84.41億元，佔總收入的61.5%，而城市資源服務業務的收入為25.41億元，收入佔比為18.5%，可見其收入貢獻帶來正面影響。不過，整體毛利率由2022年上半的43%，下跌6.6個百分點至36.7%。

今年上半年，集團在內地擁有運營中之928座污水處理廠及鄉鎮污水處理設施，以及40座再生水處理廠；平均每日處理量為1,573萬噸，及平均每日處理比率為79%，水廠的實際平均水處理合同價格約為每噸1.48元人民幣。另外，集團派發中期現金股息每股7港仙，跟去年同期相同，今年中期派息率為46%；現價計，股息率約7.4厘，其有一定吸引力。走勢上，昨日重上10天線，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮1.63元吸納，反彈阻力1.84元，不跌穿1.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份