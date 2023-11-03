中銀航空租賃具反彈空間

中銀航空租賃（2588）主要從事向飛機運營商租賃飛機，租賃租金收入來自以長期基礎訂立的租約。截至今年9月30日止第三季度，共執行124筆交易，包括承諾購買41架飛機、交付11架飛機和簽訂62項租賃承諾，並與全球16家銀行簽署總額達13.75億美元的最大單筆交易貸款。於今年9月底，自有、代管及已訂購的飛機共計681架，其中自有機隊共有413架飛機，經帳面淨值加權後的平均機齡為4.8年、平均剩餘租期為7.8年。

今年9月，集團的底自有及代管機隊共服務於44個國家和地區的93家航空公司客戶，自有飛機利用率提升至99.1%。今年10月底，集團與捷藍航空就10架飛機訂融資租賃協議，有關計劃料在今年完成。另外，本月初，集團全資附屬BOC Aviation(USA)與美國航空，訂立8架波音飛機融資租賃。

今年上半年，集團扭虧為盈，稅後淨利潤為2.62億美元，而2022年上半年稅後淨虧損為3.13億美元，而剔除2022年上半年滯俄飛機減記的影響，核心淨利潤為2.06億美元。期內，經營收入及其他收入總額為10.61億美元，按年下跌11.3%；當中，經營租賃收入上升7%至 9.4億美元，佔經營收入總額的89%。租賃費率因素由2022年上半年的8.9%上升至 9.8%。然而，利率上升的影響，導致淨租賃收益率維持於7%的水平。

隨著債務水平增加，利息費用增加，平均資金成本由2022年上半年的2.9%，上升至今年上半年的3.9%。走勢上，上週五呈「大陽燭」重上10天和20天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線升穿%D線，可考慮51.6元以下吸納，反彈阻力58.7元，不跌穿47.15元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份