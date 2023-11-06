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專家觀點>金利豐證券

潤啤突破向上 具反彈空間

內地10月份官方和財新製造業PMI均差過預期，引發市場關注第四季度經濟的情況。國家發改委表示，將擴大內需特別是消費需求，持續擴大有效投資，穩住外資外貿的基本盤，重申有信心完成全年經濟目標。華潤啤酒（0291）旗下主要品牌「雪花Snow」，在內地啤酒市場具領先優勢，連同「喜力」品牌，產品高檔化持續推進，另外開始拓展白酒業務，在今年上半年完成貴州金沙股權轉讓的交割。

今年上半年，華潤啤酒的整體啤酒銷量按年增加4.4%至657.1萬千升，當中，次高檔及以上啤酒銷量增加26.4%至144.4萬千升，「喜力」品牌的銷量錄得接近60%增長。由於產品結構提升，集團今年上半年的啤酒平均銷售價格按年上升4.4%。期內，集團營業額238.71億元（人民幣，下同），按年增加13.6%，純利上升22.3%至46.49億元，未計利息及稅項前盈利（EBITDA）增加21.1%至62.45億元。整體毛利率上升3.8個百分點至46%，其中啤酒業務的毛利率擴闊2.9個百分點至45.2%。

集團白酒業務今年上半年的營業額9.77億元，EBITDA為7,100萬元，若剔除因收購貴州金沙所產生的無形資 產攤銷的影響，EBITDA為3.95億元。經過多個月的去庫存、銷售組織重塑和提振渠道信心等，價格逐步恢復。走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距擴闊，可考慮42.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力48.3元，不跌穿39.85元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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