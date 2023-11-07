於今年3月底，集團在香港、內地、新加坡和日本有合共215間自營餐廳，其中182間位於本港。2023財政年度，來自本港的收入上升10.4%至24.53億元，佔總營業額的94.5%。集團目標於2024財政年度在不同地區開設約50間新餐廳。董事會早前將議決更改所得款項淨額用途，將原來建議用作擴充餐廳網絡的用途，擴大至包括透過合營或特許經營安排在選定海外市場開設餐廳。另外，集團加大拓展海外市場，計劃以特許經營進軍澳洲、新西蘭和菲律賓市場。

集團的經營現金流充裕，2023財政年度，經營活動所得現金淨額按年增加16.8%至7.16億元，今年3月底手持現金13.76億元，除租賃負債7.88億元外，並無任何銀行及其他借款。集團將於下週一公佈截至今年9月底止中期業績，值得留意。走勢上，10月20日跌至1.11元止跌回升，10天線走高於20天線，惟STC%K線跌穿%D線，MACD牛差距收窄，宜候低1.25元吸納，反彈阻力1.56元，不跌穿1.11元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份