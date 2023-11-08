保誠短線走勢維持向好

期內，集團的健康及保障產品佔集團新業務利潤總額的37%。儘管受到利率變動的不利影響，但代理渠道年度保費等值銷售額仍增加 81%，而新業務利潤亦較上年同期上升62%。銀行保險渠道年度保費等值銷售額按年增加3%，主要是由於台灣推出新的產品，以及引入新的銀行合作夥伴、馬來西亞市場好轉，以及集團的多貨幣儲蓄產品在本港持續取得成功，惟部分被內地銀行保險渠道銷售所面臨的不利因素，及越南的消費意欲下降所抵銷。

今年首9個月，本港方面，本地客戶和中國內地旅客的年度保費等值銷售額較按年強勁增長；單計第三季度，本港的中國內地旅客的年度保費等值銷售額約為2019年的1.3倍，而本地分部新業務利潤亦按年錄得雙位數增長。至於內地業務，集團與國有企業集團中信各持一半股權的合營企業--中信保誠人壽，由於本季度宣佈的銀行保險監管變化要求，因此中信保誠人壽對產品作出修訂，令年度保費等值銷售額於第三季度較上期進一步下滑。

走勢上，近期先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，宜候低82元以下吸納，反彈阻力95元，不跌穿77.25元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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