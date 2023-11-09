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網易第三季業績 值得留意

國家新聞出版署今年以來共發放超過700個遊戲版號，反映行業監管環境常規化，預期內地網絡遊戲持續增長，當中手遊增速料將加快。大型遊戲開發商網易 （9999）除了經典的旗艦遊戲産品，同時推出多款熱門新遊戲，其中6月底推出《逆水寒》手遊，成功獲取更多市場份額，憧憬對第三季帶來完整季度貢獻。集團將於本月16日 （下週四）公佈截至9月底止第三季度業績 ，值得留意。

今年第二季度，集團的淨收入240.1億元（人民幣，下同），按年增加3.7%，純利上升55.8%至82.4億元；而非公認會計準則下歸屬於公司股東的淨利潤為90.2億元，按年增加66.7%。期內，遊戲及相關增值服務淨收入增加3.6%至188億元，來自於在線遊戲的淨收入約佔遊戲及相關增值服務淨收入的 91.7%，而手游的淨收入約佔在線遊戲淨收入的73.6%，較上一季度和去年同期的佔比分別為72.3%和66.1%有所增加。期內，遊戲及相關增值服務的毛利率擴闊至67.4%，而上一季度和去年同期分別為66.7%和64.9%。

今年第二季度，有道的淨收入按年上升26.2%至12.07億元，有道的毛利率為47%，較去年同期的42.8%擴闊4.2個百分點。雲音樂淨收入按年減少11.1%至19.5億元，分部毛利率為27%，較上一季度和去年同期分別為22.4%和13%有所擴張。創新及其他業務淨收入按年上升1成至20.6億元。今年6月底，公司現金及現金等價物、流動及非流動定期存款和受限制現金以及短期投資餘額，扣除短期和長期借款後的淨額為增加至996億元。

走勢上，企穩各主要平均線之上，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮170元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力202元，不跌穿156.2元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份