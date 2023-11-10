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專家觀點>金利豐證券

國藥控股企穩10天線

今年7月底，中國衛健委聯合聯合多個部門，展開全國的醫藥反腐，對行業帶來打擊。然而，衛健委多次發聲指引，正常學術交流與行業活動逐步恢復，而且健康服務的剛性需求逐漸釋放，推動醫療服務快速增長。國藥控股（1099）在藥品分銷具領先優勢，擁有龐大的分銷網絡。截至今年9月底止首三季度，總營業收入4,459.2億元（人民幣，下同），按年增加9.7%，營業利潤上升3.6%至130.46億元，純利上升4.1%至60.96億元。

集團主要收入來自醫藥分銷業務，今年上半年分部收入2,254.3億元，按年增加14.7% ，佔總收入的72.4%；期內，在西北、東北及華北等地區實現較快增長，包括青海、上海、江西、黑龍江等多個省份和直轄市的收入按年增幅超過20%。醫藥分銷的經營溢利率較去年同期基本持平，為2.96%。隨著醫藥反腐衝擊淡化，藥品分銷行業前景料改善。

今年上半年，醫療器械業務收入629.5億元，按年增長17.3%，收入佔比為20.21%，惟分部經營溢利率收窄0.78個百分點至3.14%。至於醫藥零售業務，分部收入增加15.9%至177億元，收入佔比5.68%。今年6月底，零售門店總數11,352家，較2022年底淨增加599家，其中國大藥房9,867家，專業藥房1,485家，而雙通道藥房已經達到1,027家。集團將持續提升直接面向C端客戶的服務可及性和能力。

走勢上，近期股價橫行整固，上週五企穩10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮18.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力21.6元，不跌穿17.7元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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