比亞迪電子重上各主要平均線

集團為平台型高端製造企業，業務涵蓋智能手機、平板電腦、新能源汽車等多元化的市場領域。集團的新能源汽車業務板塊前景樂觀，集團積極布局新能源車產品線，包括智能座艙、智能駕駛系統、熱管理系統、智能底盤和懸架等，支持出貨量增長，並持續加大在新能源汽車產品上的研發投入。公司比亞迪（1211）在新能源汽車領域的強大優勢，有助支持集團的業務增長。

另外，集團9月底公佈，斥資158億元（相當於22億美元）收購捷普電路（新加坡）有限公司旗下的Juno Newco Target Holdco Singapore Pte. Ltd.100%股權。目標公司完成重組後，將位於成都、無錫的產品生產製造業務，其中包括現有客戶的零部件生產製造業務。集團認為，收購Juno Newco Target 事項將拓展集團的客戶與產品邊界，拓寬智能手機零部件業務，有助集團產業升級。

走勢上，昨日呈「大陽燭」重上10天、20天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮35元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力40.4元，不跌穿31.95元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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