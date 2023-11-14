電能重上100天線 伺機跟進

今年上半年，港燈電力投資（2638）錄得3.28億元的溢利貢獻，按年增加10.1%，主要由於天氣較為和暖，加上本港的經濟與商業活動逐漸復常，旗下營運公司港燈的售電量按年增加3%。期內，集團旗下的英國營運公司的溢利貢獻13.98億元，按年下跌2.4%，主要受UK Power Networks（UKPN）規管重設、融資成本上升，以及不利匯率等因素影響。至於澳洲業務，溢利貢獻5.58億元，按年倒退16.8%，受到配氣網絡的規管重設，以及及不利的匯率走勢所致。

集團在英國及澳洲營運公司積極推動氫氣項目，當中Northern Gas NetworksNGN)與Wales & West Utilities WWU)開展合作項目，訂於2025年前將2,000項物業由天然氣供暖改為氫能供暖；而澳洲維多利亞省興建Hydrogen Park Murray Valley製氫設施項目，將裝設容量達10兆瓦的電解槽，預計2025年中投入營運。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線跌穿續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮38元吸納，反彈阻力42元，不跌穿36.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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