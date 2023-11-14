電能重上100天線 伺機跟進

自美國聯儲局連番加息後，本港傳統的高息股吸引力相對降低，惟聯儲局已連續兩次會期維持利率不變，市場普遍預期美國加息周期極大機會進入高原期。電能實業（6）業體業務穩定，擁有穩健的資產負債表，現價計預測股息率7.2厘，仍具有一定吸引力。今年上半年，集團的營業額6.62億元，按年增加10.7%，純利增加3.1%至29.59億元。今年上半年，來自營運的資金流合共24.74億元，今年6月底淨現金水平6.38億元，集團具有能力繼續尋求收購，有助業務未來發展。
今年上半年，港燈電力投資（2638）錄得3.28億元的溢利貢獻，按年增加10.1%，主要由於天氣較為和暖，加上本港的經濟與商業活動逐漸復常，旗下營運公司港燈的售電量按年增加3%。期內，集團旗下的英國營運公司的溢利貢獻13.98億元，按年下跌2.4%，主要受UK Power Networks（UKPN）規管重設、融資成本上升，以及不利匯率等因素影響。至於澳洲業務，溢利貢獻5.58億元，按年倒退16.8%，受到配氣網絡的規管重設，以及及不利的匯率走勢所致。
集團在英國及澳洲營運公司積極推動氫氣項目，當中Northern Gas NetworksNGN)與Wales & West Utilities WWU)開展合作項目，訂於2025年前將2,000項物業由天然氣供暖改為氫能供暖；而澳洲維多利亞省興建Hydrogen Park Murray Valley製氫設施項目，將裝設容量達10兆瓦的電解槽，預計2025年中投入營運。走勢上，昨日重上100天線，STC%K線跌穿續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮38元吸納，反彈阻力42元，不跌穿36.5元續持有。
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