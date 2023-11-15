龍源電力回購H股惹憧憬

今年9月底止，集團控股裝機容量按年上升13.7%至32,809.5兆瓦，其中風電控股裝機容量增加4.1%至26,771.69兆瓦，火電控股裝機容量持平，為1,875兆瓦，而其他可再生能源控股裝機容量大增2.3倍至4,182.81兆瓦。隨著煤價下行，火電經營成本有望下降。另外，其他可再生能源的裝機量增加，有助帶動發電量上升。

今年10月份，集團完成發電量544.93萬兆瓦時，按年下跌11%，其中風電下降19.6%至421.75萬兆瓦時，火電增加15.6%，而其他可再生能源增長162.9%。今年首10個月，集團完成發電量6,095.38萬兆瓦時，按年增加5.9%，其中風電上升3.3%至4,889萬兆瓦時，火電下降3.1%，而其他可再生能源增加139.1%。

另外，集團日前公佈，11月14日斥約1,645萬元（港元，下同）回購258.9萬股H股，佔已發行H股股份總數的0.0775%，佔股份總數的0.0309%；每股回購價格介乎6.26至6.43元，平均買入價為6.35元，將根據市場情況酌情決定是否繼續回購H股。走勢上，昨日重上10天、20天和50天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮6.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力7.5元，不跌穿5.88元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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