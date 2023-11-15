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專家觀點>金利豐證券

龍源電力回購H股惹憧憬

內地政府推動結構轉型至新能源發展，落實可再生能源補貼，促使內地電企亦逐步轉型至可再生能源。龍源電力（0916）在風電行業具領導地位，風電業務遍及內蒙古、黑龍江、福建、河北和新疆等省份。截至今年9月底止首三季度，集團收入280.97億元（人民幣，下同），按年下跌7%，其中風電收入增加3.5%至208.57億元，火電收入跌34%至62.1億元，其他分部收入增加68.5%至10.25億元；純利增加19%至63.79億元。單計第三季度，集團的收入82.5億元，按年下跌3.4%，純利上升21.8%至12.55億元。

今年9月底止，集團控股裝機容量按年上升13.7%至32,809.5兆瓦，其中風電控股裝機容量增加4.1%至26,771.69兆瓦，火電控股裝機容量持平，為1,875兆瓦，而其他可再生能源控股裝機容量大增2.3倍至4,182.81兆瓦。隨著煤價下行，火電經營成本有望下降。另外，其他可再生能源的裝機量增加，有助帶動發電量上升。

今年10月份，集團完成發電量544.93萬兆瓦時，按年下跌11%，其中風電下降19.6%至421.75萬兆瓦時，火電增加15.6%，而其他可再生能源增長162.9%。今年首10個月，集團完成發電量6,095.38萬兆瓦時，按年增加5.9%，其中風電上升3.3%至4,889萬兆瓦時，火電下降3.1%，而其他可再生能源增加139.1%。

另外，集團日前公佈，11月14日斥約1,645萬元（港元，下同）回購258.9萬股H股，佔已發行H股股份總數的0.0775%，佔股份總數的0.0309%；每股回購價格介乎6.26至6.43元，平均買入價為6.35元，將根據市場情況酌情決定是否繼續回購H股。走勢上，昨日重上10天、20天和50天線，MACD熊轉牛差距，STC%K線續走高於%D線，可考慮6.4元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力7.5元，不跌穿5.88元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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