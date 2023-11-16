航運需求復甦 國航料受惠

集團今年第三季度扭虧為盈，錄得純利42.4億元，而去年同期虧損86億元，為新冠疫情爆發後首次扭虧，主要由於加大運力投入，同時在客座率和價格水平雙升的帶動下，提升盈利能力。期內，扣除非經常性損益的淨利潤40.7億元，去年同期虧損87億元，營業收入458.6億元，按年增加1.5倍，加權平均淨資產收益率11.46%，大幅擴闊33.67個百分點。

截至今年10月底，集團合計運營899架飛機，其中自有飛機380架，融資租賃220架和經營租賃229架。今年10月份，國航的載客量1,171.6萬人次，按年增加2.6倍；客運運力投入按年上升2.5倍；旅客周轉量按年上升3.2倍；平均客座率76.7%，按年增加12.4個百分點。至於貨運方面，10月份貨運運力投入按年上升73.9%；貨郵周轉量按年增加32.1%；貨運載運率33.1%，按年和按月分別下跌10.5個百分點和1.6個百分點。

走勢上，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低5.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.95元，不跌穿4.82元續持持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份