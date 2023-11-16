moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

航運需求復甦 國航料受惠

中美元首會晤，雙方同意明年早些時候進一步大幅增加航班，連同中國與澳洲的外交關係改善，往來的國際航線有望逐步恢復。國航（0753）的主要基地位於中國首都北京，擁有較多的國際航線，料受惠於航運需求復甦。今年首三季度，營業收入1,054.8億元（人民幣，下同），按年增加1.5倍，並扭虧為盈，純利7.9億元，而去年同期虧損281億元，而扣除非經常性損益的虧損8.7億元，較去年同期虧損282億元大幅收窄。

集團今年第三季度扭虧為盈，錄得純利42.4億元，而去年同期虧損86億元，為新冠疫情爆發後首次扭虧，主要由於加大運力投入，同時在客座率和價格水平雙升的帶動下，提升盈利能力。期內，扣除非經常性損益的淨利潤40.7億元，去年同期虧損87億元，營業收入458.6億元，按年增加1.5倍，加權平均淨資產收益率11.46%，大幅擴闊33.67個百分點。

截至今年10月底，集團合計運營899架飛機，其中自有飛機380架，融資租賃220架和經營租賃229架。今年10月份，國航的載客量1,171.6萬人次，按年增加2.6倍；客運運力投入按年上升2.5倍；旅客周轉量按年上升3.2倍；平均客座率76.7%，按年增加12.4個百分點。至於貨運方面，10月份貨運運力投入按年上升73.9%；貨郵周轉量按年增加32.1%；貨運載運率33.1%，按年和按月分別下跌10.5個百分點和1.6個百分點。

走勢上，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低5.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.95元，不跌穿4.82元續持持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份