航運需求復甦 國航料受惠

中美元首會晤，雙方同意明年早些時候進一步大幅增加航班，連同中國與澳洲的外交關係改善，往來的國際航線有望逐步恢復。國航（0753）的主要基地位於中國首都北京，擁有較多的國際航線，料受惠於航運需求復甦。今年首三季度，營業收入1,054.8億元（人民幣，下同），按年增加1.5倍，並扭虧為盈，純利7.9億元，而去年同期虧損281億元，而扣除非經常性損益的虧損8.7億元，較去年同期虧損282億元大幅收窄。
集團今年第三季度扭虧為盈，錄得純利42.4億元，而去年同期虧損86億元，為新冠疫情爆發後首次扭虧，主要由於加大運力投入，同時在客座率和價格水平雙升的帶動下，提升盈利能力。期內，扣除非經常性損益的淨利潤40.7億元，去年同期虧損87億元，營業收入458.6億元，按年增加1.5倍，加權平均淨資產收益率11.46%，大幅擴闊33.67個百分點。
截至今年10月底，集團合計運營899架飛機，其中自有飛機380架，融資租賃220架和經營租賃229架。今年10月份，國航的載客量1,171.6萬人次，按年增加2.6倍；客運運力投入按年上升2.5倍；旅客周轉量按年上升3.2倍；平均客座率76.7%，按年增加12.4個百分點。至於貨運方面，10月份貨運運力投入按年上升73.9%；貨郵周轉量按年增加32.1%；貨運載運率33.1%，按年和按月分別下跌10.5個百分點和1.6個百分點。
走勢上，近日先後重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低5.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力5.95元，不跌穿4.82元續持持有。
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