LVMH重上50天線

法國奢侈品品牌集團LVMH Group(Moët Hennessy Louis Vuitton,法:MC),旗下業務涉獵多個範疇,包括時裝和皮革製品、香水和化妝品、手錶和珠寶等,旗下有多個著名品牌,包括Louis Vuitton、Celine、Loewe、Fendi、Tiffany和Bvlgari等。截至今年9月底止首三季度,集團營業額622.05億歐元,以列帳匯價計按年增加10%,以固定匯價計按年上升14%。首三季度,除了「葡萄酒和烈酒(Wines & Spirits)」去年同期基數較高葡萄酒和烈酒,導致分部收入按年出現倒退,其餘業務的收入均錄得升幅。

單計今年第三季度,LVMH的收益以固定匯價計,按年增加9%,較上半年增長17%有所放緩。以地區市場劃分,今年首三季度,亞洲(日本以外)的銷售額按年增加19%,貢獻總收入的32%,惟以季度計,按年增長由第二季度的34%放慢至第三季度的11%。至於美國市場,扭轉第二季度收入倒退1%,第三季度增加2%。第三季度,歐洲本土收益增加7%,較第一、二季上升24%和19%明顯放慢;不過,日本市場錄得顯著升幅,第三季度按年上升34%。

收入佔比最大的「時裝和皮革製品(Fashion and Leather Goods)」部門,今年首三季的收入309.12億歐元,以固定匯價計按年上升16%,佔總收入的49.7%;「手錶和珠寶品牌(Watches and Jewelry)」的收入按年上升9%至79.51億歐元,「香水和化妝品(Perfumes and Cosmetics)」的收入增加12%至60.21億歐元。走勢上,LVMH股價在今年4月24日高見904.6歐元,10月23日低見655歐元,惟期後見反彈,近日重上50天線,可考慮710歐元以下吸納,反彈阻力800歐元,不跌穿655歐元續持有。

