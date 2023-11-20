LVMH重上50天線

法國奢侈品品牌集團LVMH Group（Moët Hennessy Louis Vuitton，法：MC），旗下業務涉獵多個範疇，包括時裝和皮革製品、香水和化妝品、手錶和珠寶等，旗下有多個著名品牌，包括Louis Vuitton、Celine、Loewe、Fendi、Tiffany和Bvlgari等。截至今年9月底止首三季度，集團營業額622.05億歐元，以列帳匯價計按年增加10%，以固定匯價計按年上升14%。首三季度，除了「葡萄酒和烈酒（Wines & Spirits）」去年同期基數較高葡萄酒和烈酒，導致分部收入按年出現倒退，其餘業務的收入均錄得升幅。

單計今年第三季度，LVMH的收益以固定匯價計，按年增加9%，較上半年增長17%有所放緩。以地區市場劃分，今年首三季度，亞洲（日本以外）的銷售額按年增加19%，貢獻總收入的32%，惟以季度計，按年增長由第二季度的34%放慢至第三季度的11%。至於美國市場，扭轉第二季度收入倒退1%，第三季度增加2%。第三季度，歐洲本土收益增加7%，較第一、二季上升24%和19%明顯放慢；不過，日本市場錄得顯著升幅，第三季度按年上升34%。

收入佔比最大的「時裝和皮革製品（Fashion and Leather Goods）」部門，今年首三季的收入309.12億歐元，以固定匯價計按年上升16%，佔總收入的49.7%；「手錶和珠寶品牌（Watches and Jewelry）」的收入按年上升9%至79.51億歐元，「香水和化妝品（Perfumes and Cosmetics）」的收入增加12%至60.21億歐元。走勢上，LVMH股價在今年4月24日高見904.6歐元，10月23日低見655歐元，惟期後見反彈，近日重上50天線，可考慮710歐元以下吸納，反彈阻力800歐元，不跌穿655歐元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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