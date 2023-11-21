長實集團短線走勢料改善

今年上半年，長實集團的純利103.31億元，按年下跌20.1%，主要由於去年終止飛機租賃業務，以及物業發展進度因審慎土儲策略，而出現空窗期所致。今年6月底，集團投資房地產信託公平值減少56.1%至4.31億元；投資物業的公平值錄得溢利26.9億元，而去年同期虧損6.59億元。

今年上半年，已確認之物業銷售收入（包括攤佔合營企業）為82.46億元，按年下跌59.6%，其中本港物業銷售收入減少66.1%至43.16億元。本港洪水橋發展項目#LYOS經已完成，溢利收益將會在下半年銷售交易完成時確認入賬。截至今年6月底，已簽訂合約但尚未確認的物業銷售148.22億元，當中44.16億元料在今年內入帳。集團擁有可開發土地儲備（包括合作發展項目之發展商權益，但不包括農地及已完成物業）約7,600萬平方呎。

今年6月底，集團銀行及其他借款總額494億元，持有銀行結存及定期存款438億元，即淨負債為56億元；負債淨額與總資本淨額比率約為1.4%。集團預測股息率約5.8厘，具有一定吸引力。走勢上，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，宜候低39元以下吸納，反彈阻力43.5元，不跌穿37元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

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