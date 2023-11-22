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專家觀點>金利豐證券

國泰客運運力提升

國泰航空（0293）今年9月份載客量154.2萬人次，按年增加4.8倍；乘客運載率增加 11.2個百分點至83.7%，以可用座位千米數計算的運力按年增加 260.4%。今年首九個月，載客人次按年增加11倍至1,288.8萬人次，運力上升5.5倍，而收入乘客千米數則上升7.4倍。至於貨運方面，國泰航空9月載貨量近12萬公噸，按年增加15.3%，惟運載率下跌5.3個百分點至61.1%。

國泰已為即將到來的聖誕節和新年旺季做準備，將在可行情況下盡力提高客運運力，為顧客提供更多及更靈活的選。國泰目前覆蓋80個航點，現時已運作疫情前70%的客運運力，較預期年底前達到70%的目標提早完成。今年上半年，集團扭虧為盈，純利42.68億元，而2022年同期虧損49.99億元。期內，集團的收益435.93億元，按年增加1.35倍；非燃油成本增加53.5%至246.39億元，而燃油成本淨額（包括燃油對沖收益大減75%至4.83億元）增加304.4%至106.35億元。

今年以來集團維持經營正現金流，今年6月底可動用的無限制用途流動資金餘額為289億元。集團表示，繼6月份清付港府優先股所有遞延股息，已在8月14日再向港府支付最新到期優先股股息，涉及2.925億元。集團將視乎相關時間的市場情況及集團業務運作，於年底前向港府贖回百分之五十的優先股，涉及97.5億元，亦計劃在明年7月底前贖回餘下百分之五十的優先股。

走勢上，10天線走高於20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮7.85元以下吸納，反彈阻力9元，不跌穿7.45元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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