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專家觀點>金利豐證券

攜程受惠旅遊業復甦

攜程（9961）為一站式旅行服務提供商，提供包括住宿預訂、交通票務、旅遊度假和商旅管理服務，旗下品牌包括「攜程」、「去哪兒」、「Trip.com」和「Skyscanner」等。今年第三季度，受惠於旅遊市場的顯著復甦，集團國內外業務繼續呈現復甦增長勢頭，集團的淨營業收入為137億元（人民幣，下同），按年上升99%，按季增加22%，主要受惠於季節性因素。第三季度，股東應佔的淨利潤按年增加16.3倍至46億元，經調整EBITDA為46億元，經調整EBITDA利潤率增加至34%，相比2022年同期為21%，而上季度為33%。

今年第三季度，住宿預訂營業收入56億元，按年和按季分別上升92%和30%；交通票務營業收入為54億元，按年上升105%，按季增加11%。期內，國內的酒店預訂按年增長超過90%，較2019年疫情前同期增長超過70%；出境酒店和機票預訂恢復到2019年疫情前同期水平的80%左右，相比國際航空業客運量恢復至50%以上。公司國際OTA平台的總預訂，較去年同期和2019年疫情前同期水平增長超100%。

今年9月底，集團的現金及現金等價物、受限制現金、短期投資及持有至到期投資和長期理財產品餘額為790億元。自今年9月至目前，公司根據其現有的股票回購計劃共購買360萬股美國存託股份，總對價約為1.2億美元。走勢上，昨日重上10天、20天和50天線，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，可考慮270元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力300元，不跌穿256.5元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份