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專家觀點>金利豐證券

新秀麗毛利率持續擴張

新秀麗（1910）主要在全球從事設計、製造、採購及分銷行李箱、商務包和電腦包等，經營的品牌主要包括新秀麗、Tumi和American Tourister等。隨著全球的出行需求增加，旅遊相關概念股有望受惠。截至今年9月底止季度，集團的銷售淨額9.58億美元，按年增加21.1%，純利增加98.2%至1.2億美元；經調整EBITDA按年增長44.7%至1.94億美元。今年第三季度，整體毛利率58.8%，而2022年同期為55%，按年上升4.6個百分點，主要由於所有地區的毛利率均按年增長，同時利率最高的亞洲地區在總銷售淨額中的份額上升。

今年首9個月，集團的銷售淨額27.34億美元，按年增加32.6%，純利增加1.3倍至2.68億美元；經調整EBITDA按年增長65.5%至5.28億美元。首三季度，整體毛利率按年上升4個百分點至59.1%，經調整 EBITDA利潤率增加3.3個百分點至19.3%。今年首9個月，按地區劃分，亞洲的銷售淨額按年上升62.2%至10.67億美元，佔總營業額的39%；當中，中國的銷售淨額按年增加76.5%，主要由於取消旅遊限制和放寬社交距離措施所致，而日本的銷售淨額按年增加67.2%。

今年首九個月，以品牌劃分，新秀麗品牌收入按年增加33.2%至13.79億美元，Tumi上升41.4%至6.35億美元，American Tourister增加30.1%至4.95億美元，佔總營額分別為50.4%、23.2%和18.1%。今年9月底，集團手持現金6.03億美元，償還金融債務18.4億美元，淨債務為12.39億美元。走勢上，過去一個月股價橫行整固，STC%K線續走低於%D線，MACD維持牛差距，可考慮23.5元以下吸納，反彈阻力27.5元，不跌22.1元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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