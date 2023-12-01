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專家觀點>金利豐證券

越秀交通基建企穩10天線

越秀交通基建（1052）主要投資及經營收費公路、橋樑和碼頭項目，今年6月底合計共有17個，遍佈廣東、湖北、河南和天津等地。今年6月底，集團控股項目應佔權益收費里程為477.7公里（總收費里程約為556.2公里），集團聯營公司和合營企業的應佔權益收費里程約為88.8公里，所有高速公路和橋樑的應佔權益收費里程約為566.5公里。集團9月份廣州北二環高速的路費收入9,541.9萬元（人民幣，下同），按年微升0.2%，日均收費車流量按年升5.4%至2.99億元。

今年上半年，集團的收入19.4億元（人民幣，下同），按年增加19.8%，其中路費收入增加20%至18.8億元。期內，營運盈利上升16.5%至9.7億元，純利增加44.6%至4.3億元，主要受惠於疫情防控措施解除、宏觀經濟復甦，以及人員出行持續恢復增長；另外，由於新收購河南蘭尉高速公路的財務數據，自2022年11月19日合併至集團內。整體毛利率上升1個百分點至56.6%。

集團的現金流穩定，今年上半年經營活動產生的現金淨額為13.4億元，6月底的現金及現金等價物為17.7億元，總債務166億元，資本借貸比率下降至50.4%。集團10月中發行金額13億元的2023年度第三期超短期融資券，票面利率2.5%，期限為270日，所得資金將用於償還存量債券。

集團派中期股息按年增加50%至每股0.15港元，相當於0.1372元人民幣，中期派息率相當於53.8%，較2022年中期的48.8%上升5個百分點。現價計，預測股息率約8.2厘，具有一定防守性。走勢上，上週五企穩10天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低4.15元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力4.62元，不跌穿3.9元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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