moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

農夫山泉毛利率擴張

農夫山泉（9633）內地包裝飲用水和飲料具領先優勢，主要收入來自包裝飲用水產品，其他產品包括茶飲料、功能飲料和果汁飲料等。今年上半年，集團的總收益為204.62億元（人民幣，下同），按年上升23.3%，其中包裝飲用水產品按年上升11.7%至104.4億元，佔總收入的51%，按年收窄5.3個百分點。期內，純利上升25.3%至57.75億元。由於國際原油價格變動，導致集團PET採購成本提高，惟紙箱、標簽及部分飲料內容物的原料採購成本按年有所下降，整體毛利率由去年同期的59.3%，上升0.9個百分點至60.2%。

集團的茶飲料產品銷售理想，「東方樹葉」今年5月份推出新口味「黑烏龍」，豐富茶產品的品類佈局。今年上半年，茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升59.8%至52.86%，收入佔比進一步擴闊至25.8%，分部溢利上升56.6%至22.8億元。功能飲料產品的中期收益為24.57億元，按年上升21.5%，佔總收益的12%。至於果汁飲料產品，收入升32.2%至16.86億元，佔比為8.2%。

隨著國內戶外活動逐漸復甦，料有助帶動飲料需求。今年上半年，集團聚焦重點品項、提升經營效率，集團的存貨周轉天數由去年底的50.5天減少至今年6月底的50.4天，貿易應收款項及應收票據周轉天數由5.2天減少至2023年上半年的4.8天。今年6月底，手持現金246.46億元，計息借貸39.2億元，另有租賃負債8,238萬元。

走勢上，11月15日高見46.75元（港元，下同）遇阻回落，目前失守10天和20天線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮43.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力48元，不跌穿41.4元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

YouTube Channel 投資🉐機 Finance事🆙

Facebook 專頁

https://m.facebook.com/wongdickie1

Instagram 專頁

https://www.instagram.com/wongdickie/