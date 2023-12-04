農夫山泉（9633）內地包裝飲用水和飲料具領先優勢，主要收入來自包裝飲用水產品，其他產品包括茶飲料、功能飲料和果汁飲料等。今年上半年，集團的總收益為204.62億元（人民幣，下同），按年上升23.3%，其中包裝飲用水產品按年上升11.7%至104.4億元，佔總收入的51%，按年收窄5.3個百分點。期內，純利上升25.3%至57.75億元。由於國際原油價格變動，導致集團PET採購成本提高，惟紙箱、標簽及部分飲料內容物的原料採購成本按年有所下降，整體毛利率由去年同期的59.3%，上升0.9個百分點至60.2%。
集團的茶飲料產品銷售理想，「東方樹葉」今年5月份推出新口味「黑烏龍」，豐富茶產品的品類佈局。今年上半年，茶飲料產品的收入錄得顯著增幅，按年上升59.8%至52.86%，收入佔比進一步擴闊至25.8%，分部溢利上升56.6%至22.8億元。功能飲料產品的中期收益為24.57億元，按年上升21.5%，佔總收益的12%。至於果汁飲料產品，收入升32.2%至16.86億元，佔比為8.2%。
隨著國內戶外活動逐漸復甦，料有助帶動飲料需求。今年上半年，集團聚焦重點品項、提升經營效率，集團的存貨周轉天數由去年底的50.5天減少至今年6月底的50.4天，貿易應收款項及應收票據周轉天數由5.2天減少至2023年上半年的4.8天。今年6月底，手持現金246.46億元，計息借貸39.2億元，另有租賃負債8,238萬元。
走勢上，11月15日高見46.75元（港元，下同）遇阻回落，目前失守10天和20天線，惟STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，可考慮43.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力48元，不跌穿41.4元續持有。
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