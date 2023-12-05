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專家觀點>金利豐證券

歐舒丹低位見反彈

歐舒丹（0973）採用多品牌策略，以L’OCCITANE en Provence為核心品牌。截至今人9月底止半年，集團銷售淨額10.72億歐元，按固定匯率計算增加24.9%，主要得益於Sol de Janeiro的強勁增長，以及L’OCCITANE en Provence的可觀增長，尤其是在內地市場。集團中期純利按年倒退45%至3,403萬歐元，經營溢利下跌11.8%至7,676萬歐元，整體毛利率下跌1.9個百分點至78.3%，主要由於Sol de Janeiro等批發銷售佔比較高的品牌的銷售貢獻增加。

2024財年上半年，L’OCCITANE en Provence的銷售淨額5.96億歐元，按年下跌2.4%，惟按固定匯率計算增加3.5%，而撇除集團在2022年6月在俄羅斯撤資，該品牌期內按固定匯率計算錄得4.8%的銷售增長。Sol de Janeiro的銷售額增長理想，期內按固定匯率計算增加188.8%至2.7億歐元，已經超過2023財年的年度銷售額，而該品牌在所有地區均錄得三位數增長。ELEMIS在2024財年上半年按固定匯率計算增長7.6%，至1.09億歐元。

以地區劃分，美洲銷售額的佔比最大，2024財年上半年銷售額按年增加57.4%至4.42億歐元，佔總收入的57.4%，同店銷售增長15.8%；亞太地區銷售額微升0.3%至3.71億歐元，當中，中國銷售額增加14.9%至1.35億歐元；歐洲、中東及非洲的銷售淨額上升3.6%至2.58億歐元。截至今年9月底，集團的零售地點增加518個至3292個；自營店數量增加2間至1,364間。

今年9月初，集團接獲控股股東通知，已決定不會提出自願全面收購要約。走勢上，9月5日裂口下跌，期後形成下降軌，惟近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮19.5元吸納，反彈阻力25元，不跌穿16.64元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份