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專家觀點>金利豐證券

太古回購計劃 股價突破向上

太古股份（A股：19，B股：87）日前公佈，董事局准透過於公開市場回購本公司的普通A股和B股，回購股份的金額最高為60億港元；資金將以公司可用資本和現金儲備撥付，回購由今年12月6日開始至2025年5月為止。太古60億元回購計劃，較去年的40億元回購行動加碼，市場相當受落，太古A昨日股價一度高見59.75元，收市升17.2%至59.7%。

今年上半年，太古的航空部門業務持續改善。國泰航空（293）的客運和貨運業務穩步復甦，目前覆蓋80個航點，現時已運作疫情前70%的客運運力，今年上半年扭虧為盈，期內太古應佔國泰的溢利為19.21億元，而2022年上半年則錄得虧損22.5億元。港機集團（44）期內應佔溢利減少62%至6,300萬元。另外，國泰近期已回購一半田港府所持有的優先股，亦計劃在明年7月底前贖回餘下百分之五十的優先股。

在地產部門，太古地產（1972）在今年上半年的表現持續改善，部門應佔的經常性基本溢利按年增加6%至31.88億元，主要由於今年1月旅遊復常，本港的零售和酒店業務見復甦，惟本港的辦公樓市場仍然疲弱。另外，太古地產上月中公佈，以總現金代價54 億元，向證監會出售港島東中心42至54樓（不包括49樓）；透過出售事項太古地產從該項物業的投資中獲取資金。另外，太古出售美國太古可口可樂業務，並派發特別股息。

走勢上，昨日裂口高開呈「大陽燭」上揚，STC%K線升穿%D線，MACD牛差距擴大，現價明顯高於保歷加通道頂線，宜候低56元以下吸納，反彈阻力61.7元，不跌穿51.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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