太古回購計劃 股價突破向上

太古股份（A股：19，B股：87）日前公佈，董事局准透過於公開市場回購本公司的普通A股和B股，回購股份的金額最高為60億港元；資金將以公司可用資本和現金儲備撥付，回購由今年12月6日開始至2025年5月為止。太古60億元回購計劃，較去年的40億元回購行動加碼，市場相當受落，太古A昨日股價一度高見59.75元，收市升17.2%至59.7%。