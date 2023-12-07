嘉里物流整固後有望再上

國際貨運（International Freight Forward）專注在跨太平洋貿易航線，為集團主要收入來源，今年上半年分部收入按年下跌58.5%至159.47億元，佔總收入的63%，分部溢利下降81.7%至6.21億元。隨著環球物流市場逐步復常，連同利用與順豐控股的協同效應開發更多精品航線，例如以阿布扎比作為中東地區的貨物轉運樞紐，將貨物運往歐洲、非洲及其他國家，以及開闢中美新貨運航線。今年6月底，集團擁有7,000萬平方呎佔地和設施，超過6,900架自置營運車輛。

今年上半年，綜合物流（Integrated Logistics）業務穩定，分部收入按年下跌3.5%至63.28億元，分部溢利微增0.2%至7.19億元。至於電子商貿及快遞（E-Commerce and Express），分部虧損擴大28.4%至5.05億元，惟預計電子商貿及快遞業務的主要溢利來源Kerry Express Thailand業務將於明年第四季回穩；因此憧憬分部虧損逐步收窄。集團業務由今年第一季度已走出谷底，即使上半年核心純利按年下跌85%，但第二季表現按季增長超過30%。

走勢上，過去兩個月股價橫行整固，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮7元以下吸納，反彈阻力8.3元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份