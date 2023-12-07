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專家觀點>金利豐證券

嘉里物流整固後有望再上

嘉里物流（0636）為順豐控股（深：002352）的國際業務分支，業務遍及59個國家或地區，雙方在不同領域交叉銷售帶來協同效應。集團上月底與醫思健康（2138）訂立策略合作協議，提供全方位綜合醫療物流管理服務，當中涵蓋資訊物科技系統整合、點對點配送及各式各樣的增值服務，以支援醫思健康業務的長遠增長。另外，嘉里物流將為醫思健康管理環球採購，包括處理購置醫藥產品流程及供應醫療儀器。

國際貨運（International Freight Forward）專注在跨太平洋貿易航線，為集團主要收入來源，今年上半年分部收入按年下跌58.5%至159.47億元，佔總收入的63%，分部溢利下降81.7%至6.21億元。隨著環球物流市場逐步復常，連同利用與順豐控股的協同效應開發更多精品航線，例如以阿布扎比作為中東地區的貨物轉運樞紐，將貨物運往歐洲、非洲及其他國家，以及開闢中美新貨運航線。今年6月底，集團擁有7,000萬平方呎佔地和設施，超過6,900架自置營運車輛。

今年上半年，綜合物流（Integrated Logistics）業務穩定，分部收入按年下跌3.5%至63.28億元，分部溢利微增0.2%至7.19億元。至於電子商貿及快遞（E-Commerce and Express），分部虧損擴大28.4%至5.05億元，惟預計電子商貿及快遞業務的主要溢利來源Kerry Express Thailand業務將於明年第四季回穩；因此憧憬分部虧損逐步收窄。集團業務由今年第一季度已走出谷底，即使上半年核心純利按年下跌85%，但第二季表現按季增長超過30%。

走勢上，過去兩個月股價橫行整固，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，可考慮7元以下吸納，反彈阻力8.3元，不跌穿6.3元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份