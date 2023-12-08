海爾智家提升產品組合

海爾智家（6690）的主要業務為生產和銷售冰箱、冷氣、廚電、洗衣設備和水家電業務，在行業具領先優勢。今年首三季度，集團營業收入1,986.6億元（人民幣，下同），按年上升7.5%，純利增加12.7%至131.5億元，而扣除非經常性損益的淨利潤127.2億元，增加13.4%，單計今年第三季度，實現收入670.3億元，按年上升6.1%，純利增加12.9%至41.9億元。受惠於大宗原材料價格下降、數字化產銷提升效率，以及海外市場優化產品結構、提升產能利用率等，帶動今年首三季度的整體毛利率，按年上升0.2個百分點至30.7%。
中國智慧家庭業務在第三季度，冰箱、洗衣機、水產業等業務份額持續提升；家用空調、智慧樓宇、廚電等戰略發展產業收入實現較快增長。集團積極提升產品組合，冰箱產業推出 F+、550L系列平嵌冰箱、疊式603L零嵌系列冰箱等產品，而廚電產業上市星雲套系、致境套系豐富卡薩帝產品佈局。至於海外家電與智慧家庭業務，集團深化高端創牌戰略，通過品牌形象升級、引領產品上市，新產業佈局等實現穩健增長。
今年首三季度，資本性支出為60.77億元，主要用於廠房、設備建設和信息化建設等。期內，應收賬款及票據周轉天數為40天，較2022年底下降0.1天，存貨周轉天數為84.2天，較2022年底下降4.6天。另外，集團今年以來持續回購A股股份，自5月16日至11月30日已累計回購約5,239.8萬股A股，佔0.555%股權，涉資約11.9億元，每股購買的最高價為24.5元，最低價為21.2元。
走勢上，自11月底起形成下降軌，目前失守各主要平均線，MACD維持熊差距，STC%K線續走低於%D線，可考慮21元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力23.6元，不跌穿19.5元續持有。
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