Lululemon走勢見突破

運動品牌lululemon（NASDAQ：LULU）核心產品為瑜伽服飾，而經過多年發展，產品已經覆蓋不同種類運動。2023年第三季度，lululemon的收入為22億美元，按年上升19%，純利下跌2.6%至2.49億美元。期內，經營利潤下跌4%至3.38億美元，經營利潤率倒退3.7個百分點至15.3%，整體毛利率由去年第三季度的55.9%，增加1.1個百分點至57%。在疫情期間，lululemon以5億美元收購聯網健身公司Mirror，而Mirror的停業令lululemon帶來7,210萬美元的減值支出。
在第三季度，北美市場的營業收入按年增加12%，國際市場上升49%。期內，直接面向消費者（Direct to consumer net revenue）的可比銷售額增長18% ，佔淨銷售收入的41%，可比銷售總額超出預期，增長了13%；而同店銷售增加13%。第三度季，集團新開設14家間店，截至今年9月底，集團全球擁有直營店686家。
期末，lululemon擁有11億美元的現金和現金等價物，其循環信貸額度下可用金額3.93億美元。集團展望今年第四季度，收入將介乎31.35億至31.7億美元，意味按年增加13%至14%；攤薄後每股益利將介乎4.85至4.93美元。集團預期2023財年收入淨額將介乎95.49億至95.84億美元，按年增幅18%；攤薄後每股益利將介乎11.77至11.85美元。
lululemon早前替代Activision Blizzard晉身成為S&P 500指數成份股，刺激10月16日走勢裂口高開，期後形成上升軌，上週五呈「大陽燭」高見493.8美元，突破2021年11月高位，可考慮450美元以下吸納，不跌穿50天線410美元續持有。
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