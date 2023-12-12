今年第三季度，IoT與生活消費產品實現收入207億元，按年增加8.5%，毛利率上升4.3個百分點，再創歷史新高。今年9月底，集團AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數近7億，按年上升25.2%。至於電動汽車業務，集團表示旗下兩款電動車SU7、SU7 Max或將於明年上半年正式上市。據內地媒體報道，小米正在調整北京、上海部分「小米之家」門店，估計最快明年首季將在店內展示小米汽車。

今年首9個月，集團在聯交所購回合共1.03億股公司B類股份，總代價為約11.64億元（港元，下同）。走勢上，自10月底形成上升軌，11月16日呈「穿腳頭破腳」的利淡形態，形成下降軌，惟近日企穩50天線，昨日並重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低14.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力17元，不跌穿13.15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份