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專家觀點>金利豐證券

小米毛利率擴張

小米集團（1810）截至今年9月底止第三季度，營業額709億元（人民幣，下同），與去年同期相若；非國際財務報告準則的經調整淨利潤，按年增加1.8倍至60億元。整體毛利率由2022年第三季度的16.6%，增加6.1個百分點至今年第三季度的22.7%。第三季度，智能手機的收入按年下跌2%至416億元，佔總收入的58.7%，主要由於期內智能手機平均售價（ASP）減少5.8%至每部997元，而智能手機出貨量增加4%至4,180萬台。根據Canalys數據，今年第三季度，小米全球智能手機出貨量排名前三，市佔率為 14.1%，按年提升0.5個百分點。隨著集團的市佔率提升，以及集團產品組合升級，手機分部毛利率由2022年第三季度的8.9%上升7.7個百分點至16.6%。

今年第三季度，IoT與生活消費產品實現收入207億元，按年增加8.5%，毛利率上升4.3個百分點，再創歷史新高。今年9月底，集團AIoT平台已連接的IoT設備（不包括智能手機、平板及筆記本電腦）數近7億，按年上升25.2%。至於電動汽車業務，集團表示旗下兩款電動車SU7、SU7 Max或將於明年上半年正式上市。據內地媒體報道，小米正在調整北京、上海部分「小米之家」門店，估計最快明年首季將在店內展示小米汽車。

今年首9個月，集團在聯交所購回合共1.03億股公司B類股份，總代價為約11.64億元（港元，下同）。走勢上，自10月底形成上升軌，11月16日呈「穿腳頭破腳」的利淡形態，形成下降軌，惟近日企穩50天線，昨日並重上10天線，STC%K線升穿%D線，MACD熊差距收窄，宜候低14.2元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力17元，不跌穿13.15元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份