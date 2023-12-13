申洲產能利用率有望逐步改善

今年上半年，全球的服裝消費需求疲軟，大多數品牌客戶尚處於去庫存階段，導致對集團的訂單需求減少，產能利用率未能達到正常水平。不過，今年6月底，集團在柬埔寨的新成衣工廠的生產效率已有明顯提升，上半年新工廠的成衣產出約佔集團總產量的17%，印花、繡花等生產工序亦配套完整，而越南的新建客戶專用工廠亦已投入使用。隨著品牌商的去庫存壓力已有緩解，消費需求逐步恢復增長，集團的產能利用水平亦將逐步改善，意味最壞的情況已經過去。

以市場劃分，中國國內市場的銷售額按年下跌3.6%至31.03億元，佔總收入的26.8%%。期內，國際銷售收入下跌18.4%至84.59億元，佔總收入的73.2%；來自歐洲和美國的銷售分別倒退27.2%和32.7%，而日本則上升2.1%至16.66億元。今年6月底，集團的資本負債比率為33.5%，較去年底的29.9%有所增加。

走勢上，自11月初形成下降軌，MACD熊差距收窄，惟STC%K線回落至接近%D線，宜候低75元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力87元，不跌穿71.8元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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