中國生物製藥整固後有望再上

今年上半年，集團的收入152.77億元，按年增加0.5%，其中創新藥收入增加10.6%至38.6億元，收入佔比25.3%，按年擴闊2.4個百分點。集團中期純利12.59億元，按年倒退34.5%，惟經調整非《香港財務報告準則》盈利14.77億元，按年增加1.2%。整體毛利率下跌1.8個百分點至78.7%。單計第二季度，集團的收入按年增加30%至86.3億元，而經調整非《香港財務報告準則》盈利上升9.7%至9.6億元。

上月底，集團研發的TQB3015「ATR激酶抑制劑」片獲得中國國家藥品監督管理局批准開展藥物臨床試驗，用於治療晚期惡性腫瘤。集團預計未來三年，集團將有近10款創新藥上市，超過40款在研創新藥有機會在2030年或以前上市，成為集團長遠的增長推動能力。

走勢上，昨日裂口高開，10天線得而復失，MACD熊差距收窄，STC%K線升穿%D線，可考慮3.3元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力3.9元，不跌穿3.1元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份