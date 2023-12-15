京東健康整固後有再上

集團主要通過「京東大藥房」來經營自營業務，逐步建立完善的供應鏈網絡。今年第三季度，京東健康攜手多家藥企推出新特藥線上首發，並與利奧製藥、達因藥業、東阿阿膠等多家醫藥企業全面升級戰略合作，不斷完善「零售醫藥+服務」一站式體驗。今年7月，京東健康體檢中心北京亦莊店正式對外運營。另外，京東健康正式推出醫療大模型「京醫千詢」，實現在不同醫療場景的應用、產品和解決方案的AI升級。

今年6月底，集團現金及現金等價物118.96億元，並無未償還借款，惟租賃負債2.17億元。走勢上，上週五重上20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差距，宜候低36.5元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力43.5元，不跌穿32.75元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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