周大福港澳零售值持續上升

周大福（1929）核心業務為生產和銷售名貴珠寶、主流珠寶，以及分銷不同品牌之鐘錶。截至今年9月底止第二季度，集團的零售值按年增加5.8%，較前一季度的增幅29.4%明顯放緩；其中，中國內地零售值按年增長0.6%，而本港、澳門和其他市場零售值上升54.1%，兩者分別佔集團零售值的85.9%和14.1%。2023年第二財政季度，受高基數影響，內地同店銷售（SSS）按年下跌12.5%，同店銷量下跌20.3%。至於本港和澳門市場，由於內地旅客逐步重臨，為業務帶來支持，同店銷售增長55.7%，同店銷量增加52%。
雖然季內珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售在內地、本港和澳門均出現下跌，但受惠於持續優化定價策略，該類別的同店平均售價保持韌性；內地的同店平均售價增加12.3%至8,200元，而本港和澳門的同店平均售價則增加4.3%至16,900元。今年9月底，集團共有7,599個周大福珠寶零售點，較今年6月底淨增加99個，內地共有7,4584個，當中76.9%為加盟店形式；而本港和澳門共有86個零售點，其他市場有55個零售點。集團的加盟店在零售值和零售點，貢獻相當大的比重，可見集團在控制龐大的特許經營網絡具有優勢。
走勢上，11月24日裂口下跌，12月11日跌至9.91元止跌回升，目前重上10天和20天，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮10.7元以下吸納，反彈阻力12.5元，不跌穿9.91元續持有。
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