moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

專家觀點>金利豐證券

周大福港澳零售值持續上升

周大福（1929）核心業務為生產和銷售名貴珠寶、主流珠寶，以及分銷不同品牌之鐘錶。截至今年9月底止第二季度，集團的零售值按年增加5.8%，較前一季度的增幅29.4%明顯放緩；其中，中國內地零售值按年增長0.6%，而本港、澳門和其他市場零售值上升54.1%，兩者分別佔集團零售值的85.9%和14.1%。2023年第二財政季度，受高基數影響，內地同店銷售（SSS）按年下跌12.5%，同店銷量下跌20.3%。至於本港和澳門市場，由於內地旅客逐步重臨，為業務帶來支持，同店銷售增長55.7%，同店銷量增加52%。

雖然季內珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售在內地、本港和澳門均出現下跌，但受惠於持續優化定價策略，該類別的同店平均售價保持韌性；內地的同店平均售價增加12.3%至8,200元，而本港和澳門的同店平均售價則增加4.3%至16,900元。今年9月底，集團共有7,599個周大福珠寶零售點，較今年6月底淨增加99個，內地共有7,4584個，當中76.9%為加盟店形式；而本港和澳門共有86個零售點，其他市場有55個零售點。集團的加盟店在零售值和零售點，貢獻相當大的比重，可見集團在控制龐大的特許經營網絡具有優勢。

走勢上，11月24日裂口下跌，12月11日跌至9.91元止跌回升，目前重上10天和20天，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮10.7元以下吸納，反彈阻力12.5元，不跌穿9.91元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

trurywong@kingston.com.hk

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份