周大福港澳零售值持續上升

雖然季內珠寶鑲嵌、鉑金及K金首飾類別的同店銷售在內地、本港和澳門均出現下跌，但受惠於持續優化定價策略，該類別的同店平均售價保持韌性；內地的同店平均售價增加12.3%至8,200元，而本港和澳門的同店平均售價則增加4.3%至16,900元。今年9月底，集團共有7,599個周大福珠寶零售點，較今年6月底淨增加99個，內地共有7,4584個，當中76.9%為加盟店形式；而本港和澳門共有86個零售點，其他市場有55個零售點。集團的加盟店在零售值和零售點，貢獻相當大的比重，可見集團在控制龐大的特許經營網絡具有優勢。

走勢上，11月24日裂口下跌，12月11日跌至9.91元止跌回升，目前重上10天和20天，STC%K線續走高於%D線，MACD維持牛差距，可考慮10.7元以下吸納，反彈阻力12.5元，不跌穿9.91元續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份