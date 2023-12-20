根據美國公認會計原則，金沙中國今年第三季度的淨收益總額增加6.1倍至17.8億美元，並轉虧為盈，淨收入為2.31億美元收入，而去年同期淨虧損4.72億美元；經調整物業EBITDA為6.31億美元，而去年同期經調整物業EBITDA虧損為1.52億美元，EBITDA利潤率為35.3%，較2023年第二季度增長210個基點。

今年第三季度，澳門威尼斯人的淨收入按年增加近6倍至7.23億美元，經調整物業EBITDA由去年同期虧損3,700萬美元改善至2.9億美元，EBITDA利潤率達40.1%。期內，澳門威尼斯人的轉碼金額9.53億美元，按年增加7.3倍，非轉碼入箱數目由去年同期的2.92億美元增加至23.13億美元，角子機收入總額由1.58億美元增加至13.19億美元。澳門威尼斯人的入住率達到98%，而去年同期為36.7%；日均房費增加57%至212美元；每間可供入住客房收益上升3.1倍至207美元。

金沙中國的控股股東Las Vegas Sands Corp.（美：LVS，實益擁有公司已發行股本約70%的權益）計劃斥資最多19.51億元購買公司股份。公司預期在結算購股交易後，仍維持足夠的公眾持股量。走勢上，昨日裂口高開呈「大陽燭」突破，10天線走高於20天和50天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴大，可考慮21.5元吸納，反彈阻力24元，不跌穿20.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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