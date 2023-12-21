內地三大電商之一的阿里巴巴（9988），日前宣佈管理層再有調動，首席執行官（CEO）吳泳銘繼今年5月起出任淘天集團董事長，並擔任阿里雲智能集團董事長兼首席執行官後，日前宣佈兼任淘天集團首席執行官，意味三大核心業務戰略統一指揮。截至今年9月底止季度，阿里的收入2,247.9億元（人民幣，下同），按年增加9%，經營利潤上升34%至335.8億元。按非公認會計準則（Non-GAAP），淨利潤401.88億元，按年增長加19%，經調整 EBITA上升18%至428.45億元。
包括淘寶、天貓、閑魚、1688.com 和其他業務的淘天集團，今年第三季度分部收入按年增加4%至936.54億元，佔總營業額的43.4%，分部經調整 EBITA上升3%至407.77億元。至於阿里國際數字商業集團（AIDC），分部收入合計245.11億元，按年增加53%，強勁增長勢頭持續，經調整 EBITA由2022年同期虧損7.48億元大幅收窄至虧損3.84億元，主要由於Lazada和Trendyol盈利水平有所改善，部分被對新業務如Miravia，和速賣通Choice的投入增加所抵銷。
雲智能集團第三季度的收入276.48億元，按年上升2%元。由於集團認為雲智能集團的前景存在不確定性，可能無法按照原先分拆。另外，盒馬的首次公開募股計劃暫緩，令分拆釋放估值的憧憬不再。不過，菜鳥集團已申請在香港進行首次公開募股，並已向香港聯交所遞交了 A1 文件。截至9月底止三個月，集團合共斥資約17億美元回購1,860萬股美國存托股份（ADR）。按公司回購計劃，目前阿里仍有146億美元的回購額度，有效期至2025年3月。
走勢上，近日重上10天和20天線，STC%K線續走高於%D線，MACD牛差距擴闊，可考慮71元（港元，下同）以下吸納，反彈阻力81.7元，不跌穿66.8元續持有。
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