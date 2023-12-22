美國今年11月份新屋動工按月上升14.8%，10月升幅為0.2%；以年率計為156萬間；按年比較，上月新屋動工按年升9.3%。隨著北美市場逐漸去除高庫存，以及市場需求開始恢復正常，北美市場2023年9月實現月度增長30%上。2024財政年度上半年，集團來自北美市場收入按年下跌20.5%至20.37億元，而歐洲及其他海外市場（不包括Home集團）的收入下跌20.6%至5.32億元。

期內，Home集團的收入上升6.7%至2.98億元，業績轉虧為盈，錄得溢利109萬元，主要由於集團在烏克蘭的生產設施於期內並無受到嚴重破壞；分部毛利率下跌6.3個百分點至28.8%。另外，截至今年12月20日，集團先後8次回購股份，從市場購回合計約39.07億股，購回的股票公司將會隨後註銷。集團表示，公司可能根據市況作進一步購回。

走勢上，上週五失守20天線，MACD牛差距收窄，惟STC%K線續走高於%D線，可考慮4.9元以下吸納，反彈阻力5.6元，不跌穿4.5元續持有。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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