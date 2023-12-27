領展業務穩定 伺機跟進

本港零售物業組合的收益總額按年增加2.4%至37.31億元。於今年9月底，本港零售物業組合租用率為98%。於2022/2023年度，集團的商戶每平方呎銷售額增長已超越疫情前的水平，截至今年9月底止中期維持3.1%的增長趨勢，而整體平均續租租金調整率升至8.7%；平均每平方呎租金由去年同期的63.2元，增加64.3元。2023/2024年度上半年，集團斥資2,800萬元，完成東頭街市資產提升項目，預計投資回報率為15.9%。

至於內地業務，受到人民幣貶值影響，收益及物業收入淨額分別按年下降6%和3%，但若以人民幣計價，物業收入淨額仍增加2.5%。旗下廣州天河領展廣場完成資產增值工程，今年9月重開試業；該項目的資本開支約3億元人民幣，投資回報率12%。集團的國際物業組合包括澳洲、新加坡和英國的12項零售及辦公大樓資產。2023/2024年度上半年，國際資產組合的收益及物業收入淨額，分別增長206.4%和236.9%，至8.61億元和6.03億元。

上半財年，平均借貸成本3.74%，淨負債比率大致維持在18%的健康水平。2023/2024年度上半年，可分派總額按年增加1.7%至33.33億元，每基金單位分派下跌16.4%至130.08仙，若撇除「五供一」供股影響則增加0.4%。現價計，預測息率約5.8厘。走勢上，自12月中形成上升軌，STC%K線升穿%D線，MACD維持牛差距，可考慮41.6元以下吸納，中線上望48.5元，反彈阻力39.4元。

金利豐證券研究部執行董事黃德几

筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份

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