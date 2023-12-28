截至今年9月底止第三季度，集團的總收入29.1億美元，按年上升9%，按固定匯率計算錄得15%的增幅；系統銷售額按年增加15%，其中肯德基和必勝客分別增加15%和13%，不計及外幣換算的影響。期內，經營利潤3.23億美元，按年增加2%，主要得益於同店銷售上升；純利上升18%至2.44億美元。同店銷售額按年上升4%，其中肯德基和必勝客分別增加4%和2%，按固定匯率計算。

今年第三季度，餐廳利潤率為17%，較去年同期為的18.8%，倒退1.8個百分點，主要由於去年嚴格的成本控制措施和臨時補貼帶來的影響。不過，今年首九個月，餐廳利潤率按年擴闊2.8個百分點至17.9%，其中肯德基和必勝客分別增加2.8個百分點和2個百分點，至19.4%和13.1%。集團計劃2023財年，資本支出將介乎7億至9億美元之間。

集團今年11月中公佈，計劃在2024年回購總值7.5億美元的股份，其中，香港回購計劃總額12億港元或1.5億美元、美國回購額約6億美元。集團表示，計劃在2024至2026年，透過派息和股份回購的形式向股東回饋30億美元，回購是回饋股東計劃的一部分。走勢上，11月1日裂口下跌，近日先後重上10天和20天線，MACD牛差距擴大，STC%K線續走高於%D線，宜候低320元以下吸納，反彈阻力363元，不跌穿304.4元可續持有。

金利豐證券研究部經理黃智慧

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筆者為證監會持牌人士

本人並無持有上述股份